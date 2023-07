Caso BES/GES. Ricardo Salgado vai a julgamento por 65 crimes

Ricardo Salgado vai a julgamento por todos os 65 crimes de que estava acusado, incluindo corrupção. A informação foi anunciada esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, durante a leitura da decisão instrutória do processo principal do caso BES/GES. Cinco dos 25 arguidos não serão julgados.

O antigo presidente do Grupo Espírito Santo, esteve ausente da leitura da decisão instrutória do caso BES/GES. Antes da decisão, o advogado Francisco Proença de Carvalho insistiu na necessidade de uma perícia que confirme que o arguido sofre de Alzheimer.

"É incompreensível para toda a gente que [a realização da perícia] não seja aceite. Será que os tribunais têm medo do resultado da perícia? Provavelmente, só pode ser isso, não há nenhum motivo para não ser aceite", disse o advogado à entrada do tribunal.

O advogado afirmou ainda que "uma coisa que está provada" é que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer.

"Aquilo que nos preocupa e que nos custa como advogados é sentirmos, por parte dos tribunais, até este momento, por um lado, uma grande ignorância em relação ao que são os efeitos desta doença na vida das pessoas, das suas famílias e na sua capacidade e, por outro, choca-nos também que a lei não seja aplicada naquilo que são as suas diferentes vertentes", disse Francisco Proença de Carvalho.

A decisão se os arguidos iam ou não a julgamento esteve agendada para 14 de julho, mas foi adiada para esta segunda-feira, por ainda não estar concluída, adiantou o juiz de instrução em despacho a que a Lusa teve acesso.

O debate instrutório do processo também conhecido por "Universo Espírito Santo" decorreu entre os dias 02 e 09 de maio no tribunal de Monsanto (Lisboa).

Em maio, o Ministério Público (MP) defendeu que "existem indícios suficientes para que todos os arguidos sejam sujeitos a julgamento, pronunciados nos exatos termos da acusação", enquanto a maioria das defesas criticou a tese dos procuradores e apelou a que os arguidos não sejam sujeitos a julgamento.

A fase de instrução arrancou no dia 26 de abril de 2022, então ainda nas mãos do juiz Ivo Rosa, substituído por Pedro Santos Correia em setembro, por decisão do Conselho Superior da Magistratura.

No dia 14 de julho de 2020, a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) traduziu-se na acusação a 25 arguidos (18 pessoas e sete empresas), entre os quais o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado. Foram imputados 65 crimes ao ex-banqueiro, nomeadamente associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada, branqueamento, infidelidade e manipulação de mercado.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Segundo o MP, cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.