Revista de imprensa. Subida dos preços da habitação dominam capas dos jornais

As edições em papel deste sábado, 24 de outubro, dos principais jornais nacionais dão destaque aos últimos dados sobre a evolução dos preços da habitação, relativos ao segundo trimestre deste ano, divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Público puxa pelo aumento superior a 20% das casas no segundo trimestre de 2026 face ao mesmo período de 2025 em quase metade do território nacional, atingindo níveis máximos. Nos últimos cinco anos, os valores das habitações duplicaram, sublinha o jornal. Um movimento transversal a quase todo o país, sendo que no segundo trimestre deste ano, o preço das casas aumentaram em mais de 90% dos municípios. Em quase metade deles, as subidas foram superiores a 20%, segundo a análise do Público.

O Jornal de Notícias compara a evolução do preço das casas com a subida dos salários e diz que o valor da habitação subiu quatro vezes mais do que o salário médio dos portugueses. De junho de 2025 até junho de 2026, avança o JN, o preço mediano por metro quadrado aumentou 380 euros, enquanto o rendimento bruto médio por trabalhador cresceu 89 euros. Na Área Metropolitana do Porto o valor das casas subiu 391 euros (17%), com o valor mediano nos 2669 euros por m2. Mas foi na Grande Lisboa que os preços mais subiram, com destaque para o município de Loures, a registar a maior subida, de mais 864 euros por m2.

O Correio da Manhã destaca que o preço mediano das casas subiu 122% em sete anos. De 1098 euros por m2 no segundo trimestre de 2019 disparou para 2425 euros por m2 no final de junho deste ano. Nos primeiros seis meses deste ano foram transacionadas 37 854 habitações, uma queda de 9% face ao segundo trimestre de 2025.

