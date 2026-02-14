Revista de imprensa. Preço dos alimentos sobe devido a efeitos do mau tempo

"Recuperação de empresas em risco lesa Estado em milhões", diz o Público este sábado, 14 de fevereiro. "Recebia apoio social no Brasil e controlava empresas quase insolventes em Portugal. A trajectória de Fábio Augusto Moura cruza-se com Mário Costa, arguido no processo de tráfico humano na BSports", lê-se.O Jornal de Notícias avança que o preço do cabaz alimentar está a aumentar consecutivamente desde o início de 2026. Esta semana bateu o recorde dos últimos quatro anos e deverá ser agravado nos próximos dias. É a consequência dos prejuízos causados pelas tempestades que assolaram o país em janeiro e fevereiro. A Deco Proteste prevê que a destruição de estufas e o aumento dos custos de transporte possa agravar fatura a pagar por hortícolas e frutos.O Correio da Manhã destaca que o diretor de Formação demissionário do INEM ganha 5700 euros em teletrabalho.O Expresso conta como é viver em Amor, no concelho de Leiria, depois da tempestade: “A cada dia, eu tenho sempre esperança que seja o último dia disto".