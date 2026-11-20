Revista de imprensa: pensões, custo de vida e uma cimeira inédita para o mundo ver
Com o debate do Orçamento na especialidade a marcar a atualidade política interna, o tema marca presença em várias primeiras páginas dos jornais que chegam às bancas nesta sexta-feira, com diferentes ângulos.
O dá destaque às pensões: “Aumento para sempre das pensões depende de extra em 2027”, com Carneiro e Ventura unidos no OE. O jornal dá destaque também ao caso dos elevadores de Lisboa: “Quatro milhões de passageiros em risco” por falta de segurança.
No , a manchete dá conta de que “AD e PS aliviam carga fiscal para aumentar oferta de casas no mercado”, enquanto a fotografia principal de capa vai para a cimeira trilateral inédita na China: “Trump e Xi respaldam Putin entre ataques ao TPI”.
No , o destaque vai para a Saúde e para o facto de a ministra Ana Paula Martins já ter substituído mais de 200 dirigentes.
O tem como principal título de primeira página uma notícia sobre o custo de vida. “Salário não chega para a renda acessível em mais de metade dos concelhos”. No Porto, Lisboa e Cascais, a habitação leva quase a totalidade dos rendimentos. Taxa de esforço de referência é excedida tanto pelos solteiros como pelas famílias. Em destaque fotográfico também a cimeira a três na China entre Putin, Xi e Trump: “Uma declaração de paz que ignora as guerras”.
No semanário que hoje está nas bancas, também o custo de vida em destaque: “Famílias esmagadas pelo custo de vida”. Na comparação com a Europa, famílias portuguesas ganham menos, gastam mais em habitação e pagam o mesmo no supermercado. Em destaque na primeira página também uma entrevista com Isaltino Morais, que já anunciou ir avançar com a criação de um novo partido. “Se Portugal tivesse o nível de Oeiras éramos a Noruega ou a Suécia”.
No a manchete dá conta que os “Falcons em fim de vida colocam em risco transporte de doentes”.
Entre os económicos, o também foca no debate orçamental e destaca: “Subsídio de refeição em cartão isento de IRS deve subir para 10,97€”. No , um tema diferente: “Conservatórias já somam mais de 51 mil dias de atrasos”.
Nos desportivos, diz que “Pavlidis é inegociável”, dá destaca que “Pote solta a língua” e faz eco das palavras do treinador portista Farioli: “O meu futuro é aqui”.