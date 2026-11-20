O Jornal de Notícias tem como principal título de primeira página uma notícia sobre o custo de vida. “Salário não chega para a renda acessível em mais de metade dos concelhos”. No Porto, Lisboa e Cascais, a habitação leva quase a totalidade dos rendimentos. Taxa de esforço de referência é excedida tanto pelos solteiros como pelas famílias. Em destaque fotográfico também a cimeira a três na China entre Putin, Xi e Trump: “Uma declaração de paz que ignora as guerras”.

No semanário Expresso que hoje está nas bancas, também o custo de vida em destaque: “Famílias esmagadas pelo custo de vida”. Na comparação com a Europa, famílias portuguesas ganham menos, gastam mais em habitação e pagam o mesmo no supermercado. Em destaque na primeira página também uma entrevista com Isaltino Morais, que já anunciou ir avançar com a criação de um novo partido. “Se Portugal tivesse o nível de Oeiras éramos a Noruega ou a Suécia”.

No Nascer do Sol, a manchete dá conta que os “Falcons em fim de vida colocam em risco transporte de doentes”.

Entre os económicos, o Negócios também foca no debate orçamental e destaca: “Subsídio de refeição em cartão isento de IRS deve subir para 10,97€”. No Jornal Económico , um tema diferente: “Conservatórias já somam mais de 51 mil dias de atrasos”.