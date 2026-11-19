Uma notícia exclusiva relativa à ministra da Saúde faz manchete do DN:Ana Paula Martins já substituiu mais de 200 dirigentes da SaúdeDesde abril de 2024 que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assinou mais de 50 despachos de nomeação de dirigentes para organismos da Saúde. Deste universo, só não mudou 12 administrações. Médicos e administradores criticam as “escolhas partidárias” e reconhecem que esta prática não é nova, mas sublinham que tem vindo a “agravar-se”.Já na foto principal os protestos em Lisboa e Porto:Polícia rejeita abuso do bastão e MAI promete consequências se tiver havido excessosAinda se destaca:Gastronomia. David Viana: “Sou ‘chef’ e estou grato por ter a cultura portuguesa e a americana. As duas têm o mesmo peso no meu coração”Este é também dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 20 de novembro.E leia ainda o DN Sport, o suplemento de Desporto do jornal:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 20 de novembro.Descarregue a edição eletrónica completa do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: