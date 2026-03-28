Revista de imprensa. Pedidos de asilo pendentes e 2000 testemunhas em processo de fraude

"Pedidos de asilo pendentes duplicam e chegam quase aos 8800". É este o destaque do Público este sábado, 28 de março. De acordo com o jornal, os atrasos na transição do SEF para a AIMA explicam o aumento das pendências nos últimos dois anos. No ano passado, Portugal recusou mais de mil pedidos de asilo.No Jornal de Notícias lê-se que a justiça convocou duas mil testemunhas em processo por fraude com atestados médicos. "À barra do tribunal chegam 18 arguidos, entre escolas de condução, mediadores e médicos envolvidos na revalidação de cartas de condução com atestados passados sem que clínicos vissem os titulares dos documentos", diz.O Correio da Manhã destaca que as autoridades da Suíça suspeitam que o antigo banqueiro Ricardo Salgado terá criado um esquema à 'Dona Branca' no financiamento do GES. Alegam que este suposto esquema de fraude terá causado aos credores perdas de vários milhares de milhões de euros.