Revista de imprensa. Pagamentos em atraso no SNS sobem e aumentam os homicídios

Os pagamentos em atraso no SNS atingem o valor mais alto dos últimos sete anos e ultrapassam agora os 600 milhões de euros, escreve o Público esta quinta-feira, 16 de outubro. O jornal explica que esta subida acontece apesar do reforço financeiro que o Governo fez em Julho (de 200 milhões) para a liquidação dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias relativos à aquisição de medicamentos e dispositivos.Este mesmo jornal revela ainda os dados de um inquérito segundo o qual o aumento do custo de vida e, em concreto, da alimentação, está a provocar mudanças na forma como os portugueses compram os seus alimentos, como os confeccionam, onde os comem e com quem os partilham. Assim, comem mais em casa, convidam menos amigos e procuram marcas brancas.O Jornal de Notícias refere que a venda de trotinetas elétricas mais potentes e com capacidade de superar os 25 km/h está a subir. Contudo, estes veículos de duas rodas encontram-se num "vazio legal": não podem circular na via pública (apesar de o fazerem) e a PSP poderá apreendê-los numa ação de fiscalização.Ainda sobre as autáquicas, o JN diz que nunca houve tantas mulheres na presidência de Câmaras: passaram de 29 a 48 em quatro anos. Apesar disso, ainda são uma minoria.Este jornal destaca ainda que o número de homicídios até hoje já ultrapassa o de todo o ano passado. Em 2024, foram registados 89 mortes e, desde janeiro, o número já vai em 94. Na quarta-feira, houve mais dois assassinatos, lembra.É precisamente um desses homicídios que está em destaque na primeira página do Correio da Manhã: um turista norte americano foi morto à frente do noivo em Cascais. O jornal refere a onda de criminalidade que atingiu a zona de Lisboa na madrugada de quarta-feira: um irlandês foi encontrado sem vida e com sinais de agressão na zona do antigo Casal Ventoso; um jovem foi atingido a tiro na Cova da Moura e outros dois foram baleados na Amadora.No Diário de Notícias, destacamos que o Governo falha meta para conrolo de fronteiras no aeroporto e recordamos o caso de Odair Moniz: uma faca talvez plantada não se sabe por quem e um auto de notícia a várias mãos..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 16 de outubro.O Negócios diz que os intermediários vão apostar em dar crédito às empresas. O jornal refere que se trata de um setor em crescimento acelerado, que ganhou terreno aos bancos. Domina no crédito automóvel e é prevalente nos empréstimos à habitação, mas isso não deve durar. E já aponta a um novo setor: as micro e PME.A revista Sábado traz um trabalho sobre o clã Balsemão e promete os bastidores das negociações para salvar o império de media. "A fortuna e a queda", titula.Nos desportivos, a Bola traz uma entrevista a Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, que diz: "Mourinho vai ganhar mais connosco".No Record, outra entrevista, esta com Nuno Gomes. "Falta planeamento", diz o antigo jogador do Benfica, vice de Noronha. Finalmente, o Jogo traz uma entrevista a João Diogo Manteigas, utro cadidato à presidência do clube. "O Benfica muda agora ou o que virá é grave", diz ele. Destaque ainda para uma entrevista a Alberto Costa, do FC Porto, segundo o qual a equipa não sente pressão.