Governo falha meta para controlo de fronteiras nos aeroportos
Sociedade

Ao contrário do que está na lei, no dia 29 de outubro os antigos inspetores do SEF (atuais PJ) vão ficar mais seis meses nos aeroportos a apoiar a PSP, que ainda não tem as capacidades suficientes.
