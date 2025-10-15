Leia aqui o DN desta quinta-feira, 16 de outubro

Governo falha meta para controlo de fronteiras nos aeroportos. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 16 de outubro.Ao contrário do que está determinado por lei, no próximo dia 29 de outubro os antigos inspetores do SEF (atuais PJ) vão continuar ainda a apoiar a PSP nas fronteiras aeroportuárias, pois esta força de segurança ainda não tem as capacidades suficientes. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Outros temas:- Despesa. Peso da dívida nacional é dos que mais irá cair no mundo desenvolvido - Estratégia. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida presidencial de janeiro de 2026 - Justiça. Morte de Odair Moniz: uma faca talvez plantada não se sabe por quem e um auto de notícia a várias mãos - Faixa de Gaza. Hamas entrega mais corpos e Israel prepara a reabertura da fronteira de Rafah- Escritora Marie NDiaye. “Se tivesse escolhido o nome da minha mãe, se fosse Marie Rousseau, a história teria sido diferente”- Estreia. Julia Roberts está de volta: O cinema é também uma arte da palavraDescarregue no link abaixo a edição eletrónica da Revista QI: