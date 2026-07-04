Revista de imprensa. O preço da digitalização dos exames e a nova série de Certificados do Tesouro

A digitalização dos exames custou mais de sete milhões de euros em três anos, avança este sábado o Público. "O Ministério da Educação não diz que entidades estão ligadas à digitalização. Portal Base mostra vários contratos, incluindo para duas plataformas, mas empresas envolvidas recusam ser responsáveis pela que dá erros", lê-se.O Jornal de Notícias escreve que a Rede Expressos e a CP lideram as queixas contra empresas de transporte. Juntas, receberam cerca de sete mil reclamações, diz, citando um relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), segundo o qual, no último ano, foram apresentadas quase 30 mil queixas, menos 8,9% do que no ano anterior. O Correio da Manhã destaca que os combustíveis sobem apesar de o petróleo estar mais barato. Escreve também que o Fisco penhora mais de 75 mil salários e 13 mil reformas.O Eco diz que a nova série de Certificados do Tesouro chega com juros crescentes mas sem capitalização dos juros, que num investimento de 1.000 euros traduz-se num ganho líquido de impostos médio anual de 1,8%. E apresenta todas as taxas de juro dos novos Certificados do Tesouro.