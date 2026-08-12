Revista de imprensa. O eclipse que mobiliza o país e as novas regras que podem reduzir pensões em 10%

O Público destaca nesta quarta-feira, 12 de agosto, as alterações que o Governo pretende introduzir na justiça administrativa. Entre as medidas previstas para estes processos estão a possibilidade de sentenças orais, a redução dos prazos e um limite máximo de oito testemunhas. Seis propostas de lei deram entrada esta semana no Parlamento.

Por seu lado, o Jornal de Notícias traz em destaque a disputa entre a EDP e o Fisco por contingências fiscais que ascendem a 1,43 mil milhões de euros em vários países. Um dos processos mais relevantes envolve 335 milhões de euros relacionados com a venda, em 2020, da concessão de seis barragens à Movhera, da Engie. A elétrica garante que não pagará as liquidações reclamadas pelo Fisco enquanto não houver uma decisão judicial.

No Correio da Manhã, a manchete vai para o caso de uma turista sueca atingida por uma bala perdida enquanto comprava pastéis de nata na Baixa de Lisboa. O disparo ocorreu durante uma discussão na Rua Augusta e teria como alvo outro homem. O suspeito foi entretanto detido pela PSP, embora por crimes de violência doméstica e sequestro relacionados com a companheira.

No Diário de Notícias, o principal destaque acompanha o impacto económico provocado pelo eclipse solar desta quarta-feira. Hotéis e parques de campismo no Norte estão lotados, enquanto óticas e farmácias esgotaram grande parte dos óculos próprios para observar o fenómeno. Em Bragança, onde o eclipse poderá ser visto na totalidade, a procura tem atraído visitantes portugueses e estrangeiros e mobilizado setores como a hotelaria, restauração e comércio - leia a reportagem completa neste link.

Ainda na capa do Público, ganham relevo uma entrevista com a atriz Isabel Zuaa na qual debate o racismo em Portugal, um olhar sobre os últimos grandes eclipses observados em Portugal e um perfil de András Baka, que passa de vítima de Viktor Orbán a novo Presidente da Hungria.

O Jornal de Notícias também dedica amplo espaço ao eclipse, com a chamada "Cabeças no ar", assinalando que Portugal volta os olhos para o céu a partir das 18h30 e que os óculos próprios para acompanhar o fenómeno estão esgotados ou vendidos a preços elevados. O jornal destaca ainda que a estação do TGV prevista para Gaia será enterrada e que haverá apenas uma ponte sobre o Douro no troço entre Porto e Aveiro.

Já o Correio da Manhã coloca também em evidência o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez em Cascais, numa cerimónia descrita como íntima e privada, com a presença dos cinco filhos do casal.

Já nos económicos, o Jornal de Negócios destaca igualmente o eclipse, dando conta de que os hotéis de Bragança e de concelhos limítrofes estão esgotados para acompanhar o fenómeno. A edição chama também a atenção para os efeitos das novas regras de cálculo das pensões, que tendem a reduzir os valores em cerca de 10%, segundo dados reais da Segurança Social que ilustram o impacto gradual da reforma introduzida em 2007.

O Jornal Económico, por sua vez, dá destaque ao protesto da metalomecânica contra regras que considera promoverem concorrência desleal. Empresários de vários países pretendem levar um comboio de camiões até à sede da Comissão Europeia, em setembro, contestando as importações de aço e produtos derivados. O jornal destaca ainda os planos da Domino's para abrir mais de seis lojas este ano, num investimento previsto de 1,5 milhões de euros em 2026.

Nos desportivos, A Bola faz manchete com Irakunda, novo reforço do Sporting para 2026/27, destacando a velocidade e a capacidade ofensiva do jogador. O jornal dá ainda espaço à equipa orientada por Rui Borges e à despedida de Diomande, que garante que nunca esquecerá o título de bicampeão conquistado pelos leões.

Já O Jogo destaca o "Eixo Porto-Itália", com a possibilidade de Rodrigo Mora rumar à Roma por empréstimo e a abertura do Milan à saída de Santiago Giménez para os portistas. Segundo o diário desportivo, a eventual transferência de Mora incluirá uma opção de compra de 40 milhões de euros, além de mais 10 milhões associados à cedência por uma época.