Revista de imprensa. O aperto nas regras contra a disparidade salarial e a inspeção às contas da RTP

As propostas do Governo para apertar as regras da igualdade salarial entre homens e mulheres são o principal destaque da primeira página do Público nesta quinta-feira, 6 de agosto. "Empresas reincidentes na disparidade salarial perdem incentivos fiscais". A medida consta do projeto legislativo para transpor a diretiva europeia sobre transparência salarial, que agrava as penas acessórias para os infratores, põe fim às cláusulas de segredo salarial nos contratos de trabalho e alarga para três anos o período de proteção dos trabalhadores contra eventuais retaliações das entidades patronais.Por seu lado, o Jornal de Notícias destaca o regime de transição para as embalagens de bebidas. "Garrafas e latas sem o sistema Volta só saem do mercado quando o stock esgotar". Embora o período transitório chegue ao fim no próximo domingo, cafés, restaurantes e superfícies comerciais manterão a permissão para escoar os produtos já armazenados, uma vez que a proibição legal de colocação no mercado recai exclusivamente sobre os fabricantes.O Correio da Manhã traz em manchete os resultados de uma auditoria das Finanças às contas da RTP. "Inspeção das Finanças arrasa contas da RTP". A Inspeção-Geral de Finanças detetou a atribuição de mais de 12 milhões de euros em "subsídios indevidos" entre 2018 e 2024, o que levou a televisão pública a suspender o pagamento de suplementos extraordinários, com impacto direto nas remunerações mensais dos rostos mais conhecidos da empresa. A administração da RTP, contudo, rejeita a leitura da IGF e considera legais os atos praticados.No Diário de Notícias, o principal destaque vai para um alerta produzido por um estudo da EuroDefense: "Portugal não tem manuais para cidadãos em cenários de guerra". Especialistas apontam falta de resposta articulada de "defesa total" e de orientações concretas para a população em cenários extremos, num documento a que o DN teve acesso. Pode ler mais no link abaixo..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 06 de agosto.Ainda na capa do Público ganham também relevo os números da despesa do Serviço Nacional de Saúde com prestadores de serviços, registando-se uma descida nos gastos com horas extraordinárias e com os chamados médicos "tarefeiros". Além disso, o jornal diário dá conta da recusa dos partidos representados no Parlamento em reforçar os meios de videovigilância no recinto da Assembleia da República, uma reação que surge na sequência da polémica em torno do assalto ao gabinete do Chega.O Jornal de Notícias põe em evidência o forte fluxo financeiro gerado pelas romarias de verão no Norte e Centro do país, assinalando que festividades em concelhos como Viseu, Viana do Castelo, Ponte de Lima ou Lamego prometem retornos de milhões de euros para a economia local. O JN assinala ainda o arranque da Volta a Portugal em Bicicleta, destacando a vitória do dinamarquês Julius Johansen na etapa inaugural em Lisboa, vitória que lhe garantiu a posse da primeira camisola amarela.Já o Correio da Manhã traz também à primeira página a promessa do ministro da Educação em mitigar os impactos das perturbações na classificação dos exames nacionais, prometendo a criação de vagas adicionais para os alunos prejudicados por erros na correção. O jornal recorda também o 60º aniversário da inauguração da Ponte 25 de Abril..Já nos económicos, a disputa pela infraestrutura de alta velocidade ferroviária faz a manchete do Negócios, revelando que a Lusolav (consórcio liderado pela Mota-Engil) quer excluir a proposta concorrente da Sacyr, DST e ACA do concurso por esta exceder o custo máximo previsto no caderno de encargos. O mesmo diário financeiro destaca ainda um lapso da Autoridade Tributária que agravou o IRS de quem investiu em ações e fundos estrangeiros, com o Fisco a garantir que já está a avisar os contribuintes afetos para corrigir o erro. E também a nova série de Certificados do Tesouro que captou quase 300 milhões de euros logo na sua estreia no mercado.Já o Jornal Económico traz em grande destaque o investimento imobiliário de 220 milhões de euros da Coporgest no futuro Park Hyatt da Comporta, um projeto de luxo que incluirá hotel, villas e apartamentos. Outro destaque vai para a compra da dona do jogo FIFA (a Electronic Arts) por 55 mil milhões de dólares efetuada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e pelo genro de Donald Trump, Jared Kushner.