Leia aqui o DN desta quinta-feira, 06 de agosto

A impreparação do país no setor da Defesa é o tema de manchete do DN deste dia:Portugal não tem manuais para cidadãos em cenário de guerra, alertam especialistasEstudo da EuroDefense, cocoordenado pelo general Valença Pinto, aponta falta de resposta articulada de “defesa total” e de orientações concretas para a população em cenários extremos. Contexto internacional atual tornou insustentável a ilusão de “isolamento protegido” que se vive em Portugal, indica o documento analisado pelo DN.Na foto principal, a Ponte 25 de Abril:Os 60 anos da obra que liga as duas margens do TejoAinda se sublinha o crime organizado: PJ apreende cinco toneladas de cocaína em navio proveniente da América do SulE ainda se destaca:Agustín Galán Machío: “Tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias”Descarregue aqui a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: