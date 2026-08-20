Revista de imprensa. Nomeação dos médicos do INEM, acidentes de trabalho e pensões em destaque

Na manchete do Diário de Notícias da edição desta quinta-feira, 20 de agosto assinala-se: "salários altos: nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora". O destaque fotográfico vai para os incêndios: "Sapadores denunciam atrasos nas horas extras. ICNF diz ter pagado 90%".

O Público escreve na primeira página "nomeação de médicos do INEM para serviços regionais considerada “ilegal”, indicando que mais de "26 mil doentes críticos não tiveram socorro adequado em 2025". "Fisco inicia liquidação de impostos sobre negócio das barragens", destaca ainda o jornal.

O Jornal de Notícias assinala, em manchete, "três mortes por semana em acidentes de trabalho", dando conta que o valor é o mais alto da última década e que o setor da construção regista a maioria dos casos. Dados avançados após a morte de dois homens na sequência de uma queda de uma grua numa obra sem licença em Sintra.

Já o Correio da Manhã dá destaque à recompra das ações da REN: "Estado dá prémio de 55 milhões ao dono da Zara", referindo um negócio de 380 milhões de euros. "Compra 17% acima da cotação em Bolsa", adianta o jornal.

O Negócios escreve "pensão face a último salário baixa 10 pontos em 40 anos". O jornal refere que os "níveis variam muito segundo a carreira, mas para um trabalhador com salário médio e com 40 anos de descontos, o grupo de trabalho projeta a redução da taxa de substituição para 58% em termos brutos (70% em termos líquidos)".