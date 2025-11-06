Revista de imprensa. Número de casos de legionela é o mais alto da última década

A subida automática das pensões supera a inflação mas é a mais baixa desde 2023. É este o título que, esta quinta-feira, 6 de novembro, faz manchete do Público, que explica que os dados já disponíveis do PIB e da inflação apontam para que, com grande probabilidade, a atualização prevista na lei para as pensões mais baixas em 2026 fique próxima de 2,8%. Neste jornal destaque ainda para os médicos tarefeiros, que ameaçam fazer greve e parar as urgências: os hospitais pedem diálogo ao Governo.O Jornal de Notícias diz que o número de casos de legionela é o mais alto da última década. No ano passado, foram notificadas 489 casos, o número mais elevado desde 2014, o ano do fatídico surto em Vila Franca de Xira que matou 12 pessoas. Os médicos de saúde pública alertam para a falta de controlo.O Correio da Manhã dá destaque a um crime em Alcobaça, onde um empresário da construção foi abatido a tiro por motivos passionais. A vítima, de 39 anos, foi encontrada morta ao volante da viatura e o atirador entregou-se algumas horas depois no posto da GNR.O Expresso destaca na sua ediçao online que o PRR encolhe 311 milhões de euros e muda de perfil na reta final. Hospital de Lisboa Oriental e expansão do Metro de Lisboa saem do Plano de Recuperação e Resiliência; Governo revê metas e concentra recursos na inovação para cumprir até 2026, escreve o jornal.O Observador conta quem é José Manuel Ramos, o defensor oficioso de José Sócrates na Operação Marquês.No Diário de Notícias destacamos o diploma sobre médicos tarefeiros, que estava previsto ir a conselho de ministros meas não foi. Trazemos ainda a pré-publicação de um livro com uma grande entrevista a Gouveia e Melo e uma reportagem no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará: Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 6 de novembro.No Negócios, o prensamento de Francis Kukuyama, que defende que o populismo se combate com eleições. O filósofo norte-americano acredita que um dos principiais problemas da atualidade está relacionado com a falta de confiança dos cidadãos nos partidos tradicionais e na ciência. E espera que as eleições locais desta terça-feira nos EUA representem uma mudança.O Eco diz que o salário médio líquido acelera 9% para 1.298 euros No terceiro trimestre, trabalhadores dependentes ganharam mais 104 euros limpos em média face há um ano, explica, dizendo que gestores, diretores e políticos continuam a ser a classe mais bem paga.Nos desportivos, o destaque vai para a derrota do Benfica frente ao Leverkusen (0-1).