Leia aqui o DN desta quinta-feira, 6 de novembro

Diploma sobre médicos tarefeiros estava previsto ir a Conselho de Ministros, mas não foi. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 6 de novembro.Um grupo de mais de mil profisisonais está disposto a parar as urgências quando o diploma que regulará a atividade à tarefa entrar em vigor. A notícia surpreendeu tudo e todos. Inclusive a tutela, porque, segundo afirmaram ao DN fontes do setor, a versão final do documento deveria ter ido ontem a Conselho de Ministros, mas, afinal, não foi. Luís Montenegro e Ana Paula Martins reuniram antes.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para a cimeira em Belém do Pará. Novos espaços e velhos problemas na COP da teimosia de Lula Destaque ainda para a opinião Luiz Inácio Lula da Silva no DN: COP 30, a hora da verdade OUTROS TEMAS- Exclusivo. “Não havia divagações”: O que era governar com Cavaco Silva, segundo Miguel Cadilhe- Operação Marquês. Ordem diz ser inadmissível recusa de prazo para advogado oficioso consultar processo- Estados Unidos. Luta por um custo de vida acessível parece ser a chave para o sucesso democrata- Pré-publicação em exclusivo. Gouveia e Melo sobre o SNS: “Demasiados príncipes e principados” e “presa fácil para interesses instalados”- Ofensiva. Amnistia Internacional alerta: direito ao aborto está na mira de “movimento transnacional” - Tiago Bettencourt: “Se começasse hoje a fazer a música que faço, seria mais alternativo em termos de público” - MotoGP. Álex Márquez aponta Miguel Oliveira ao título de Superbikes em 2026