Médicos tarefeiros já são mais de quatro mil em funções no SNS.
Sociedade

Diploma sobre médicos tarefeiros estava previsto ir, de novo, a Conselho de Ministros, mas afinal não foi

Um grupo de mais de mil profisisonais está disposto a parar as urgências quando o diploma que regulará a atividade à tarefa entrar em vigor. A notícia surpreendeu tudo e todos. Inclusive a tutela, porque, segundo afirmaram ao DN fontes do setor, a versão final do documento deveria ter ido ontem a Conselho de Ministros, mas, afinal, não foi. Luís Montenegro e Ana Paula Martins reuniram antes.
