Revista de imprensa. Número de alunos em quebra, reservas de sangue nos mínimos e ex-ministro que acumula salário com reforma

O Público destaca esta terça-feira, 25 de agosto, que Portugal perdeu 88 mil alunos numa década, Diz que depois de ter crescido nos últimos três anos, o número de matriculados nas escolas públicas e provadas voltou a descer e que o peso dos colégios privados continua a aumentar no secundário.

Neste jornal destaque ainda para uma entrevista a Eduardo Cabrita, que defende que a “falta de transparência na Defesa [é] muito mais grave do que o que se passa no MAI”.

No Jornal de Notícias, o destaque vai para as reservas de sangue, que, segundo as federações de dadores, se encontram em níveis críticos. Há casos em que reservas de sangue só dão para três dias, lê-se nesta edição que traz também os exemplos de quatro alunas de nota 20.

"Ex-ministro acumula salário com reforma", titula o Correio da Manhã em manchete. Refere-se a Correia de Campos, ministro da saúde do governo PS que, segundo avança o jornal, soma 8524 euros com as duas remunerações.

No Diário de Notícias lê-se que as empresas querem contratar especialistas em IA que quase não existem.