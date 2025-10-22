Revista de imprensa. Negociações até à última hora na Lei da Nacionalidade

PSD e PS tentam aproximação para aprovar Lei da Nacionalidade, escreve o Público esta quarta-feira, 22 de outubro, dia que será marcado pela morte, na noite de terça-feira, de Franciscisco Pinto Balsemão, aos 88 anos. O jornal explica que as negociações, que começaram no final da semana passada, tiveram maior impulso na tarde de erçe-feira com a troca de prpostas entre o PSD e o PS por um lado e o PSD e o Chega por outro. A lei é discutida e votada esta quarta-feira em comissão parlamentar.Neste jornal destaqe ainda para os atrasos no Metro de Lisboa, que levam a que este venha a perder dinheiro do PRR para a expansão da Linha Vermelha. No Jornal de Notícias lê-se que a assciação Kastelo é suspeita de maus-tratos a crianças. A instituição de Matosinhos foi avo de buscas da PSP nas quais foram apreendidos medicamentos e alimentos fora do prazo. A diretora foi constituída arguida.O Correio da Manhã destaca o caso da agressão a José Manuel Anes, alegadamente pela filha, que está detida. "Filha de Anes chora na cadeia", escreve o jornal.No Diário de Notícias o destaque é para uma entrevista a Luís Neves, diretor na Polícia Judiciária, que diz: "Quando as denúncias de corrupção chegam à PJ já não vão para a 'fila de espera' como no passado". .Leia aqui o DN desta quarta-feira, 22 de outubro.O Negócios escreve que a Mota-Engil sai do capital na nova vida da Duro Felguera. Menos de três anos após ter se tornado acionista na espanhola Duro Felguera, o grupo português vai abandonar o capital da empresa no âmbito do plano de reestruturação divulgado esta terça-feira.