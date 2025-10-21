Leia aqui o DN desta quarta-feira, 22 de outubro

A manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 22 de outubro, é uma entrevista ao diretor nacional da Polícia Judiciária, que marca os 80 anos daquela força. Luís Neves: “Quando as denúncias de corrupção chegam à PJ já não vão para uma fila de espera”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.OUTROS TEMAS:- Julgamento. Morte Odair Moniz. Agente acusado vai “explicar tudo, passo a passo”- Portugal. Ciberataques dispararam 250% no primeiro semestre de 2025- Saúde. Novo sistema de listas de espera quer triagem a doentes em sete dias e cirurgias em 30 - Ucrânia. Europa e Kiev traçam plano para pôr fim à guerra, cimeira Trump-Putin suspensa - Ciclismo. Iúri Leitão vezes quatro. Campeão olímpico lidera seleção no Mundial- Amadora BD. Do Zé Povinho à Liga da Justiça, Amadora BD está de volta também no feminino e em português