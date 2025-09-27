Revista de imprensa. Ministro Pinto Luz defende "incentivo do mercado" para baixar preços da habitação

Em entrevista ao jornal Público o ministro das Infraestruturas e da Habitação defende que será "o incentivo do mercado" que fará baixar os preços da habitação. O Governo avançou com um novo pacote legislativo que cria o conceito de "valor moderado" no mercado da habitação, abrangendo vendas até 648 mil euros e arrendamentos até 2300 euros mensais, que darão a acesso a benefícios fiscais. Na mesma entrevista, Miguel Pinto Luz diz que as rendas serão atualizadas até 2,24% no próximo ano e que não haverá limites às subidas ou apoios às rendas. As medidas anunciadas pelo governo já motivaram críticas, tanto de inquilinos como de proprietários, como noticiou o DN. O jornal Público também dá destaque, na edição deste sábado, dia 27, às explicações de Luís Montenegro sobre a entrega de documentação sobre a Spinumviva. Primeiro-ministro nega atrasos ou respostas incompletas ao Ministério Público e recusa dizer se já enviou novos elementos. O Jornal de Notícias tem em manchete o caso de violência domestica que envolve o presidente da Câmara de Vizela - "GNR acusado de falta de zelo após queixa de mulher de autarca". O destaque fotográfico vai para o Benfica: "Viram-se negros", titula o jornal, com as águias quase a perder em casa contra o Gil Vicente."Procurador condenado por assédio a colega" é a manchete do Correio da Manhã. Supremo Tribunal de Justiça condenou Manuel Sota depois de este ter sido absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora. Nos desportivos, o Benfica faz as manchetes. A Bola titula "Valeu Pavlidis", destacando o sofrimento do Benfica para vencer o Gil Vicente na Luz e a declaração do treinador Mourinho de que "a equipa está esgotada e não tem identidade". O Record destaca "mais uma exibição medíocre da águia" com o título "Alívio". Já O Jogo escreve "Águias nos limites", destacando o "bis de Pavlidis para operar a reviravolta e disfarçar as fragilidades".