Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Ministro Pinto Luz defende "incentivo do mercado" para baixar preços da habitação
Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Ministro Pinto Luz defende "incentivo do mercado" para baixar preços da habitação

Leia os destaques da imprensa deste sábado, 27 de setembro.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Em entrevista ao jornal Público o ministro das Infraestruturas e da Habitação defende que será "o incentivo do mercado" que fará baixar os preços da habitação. O Governo avançou com um novo pacote legislativo que cria o conceito de "valor moderado" no mercado da habitação, abrangendo vendas até 648 mil euros e arrendamentos até 2300 euros mensais, que darão a acesso a benefícios fiscais. Na mesma entrevista, Miguel Pinto Luz diz que as rendas serão atualizadas até 2,24% no próximo ano e que não haverá limites às subidas ou apoios às rendas. As medidas anunciadas pelo governo já motivaram críticas, tanto de inquilinos como de proprietários, como noticiou o DN.

O jornal Público também dá destaque, na edição deste sábado, dia 27, às explicações de Luís Montenegro sobre a entrega de documentação sobre a Spinumviva. Primeiro-ministro nega atrasos ou respostas incompletas ao Ministério Público e recusa dizer se já enviou novos elementos.

O Jornal de Notícias tem em manchete o caso de violência domestica que envolve o presidente da Câmara de Vizela - "GNR acusado de falta de zelo após queixa de mulher de autarca". O destaque fotográfico vai para o Benfica: "Viram-se negros", titula o jornal, com as águias quase a perder em casa contra o Gil Vicente.

"Procurador condenado por assédio a colega" é a manchete do Correio da Manhã. Supremo Tribunal de Justiça condenou Manuel Sota depois de este ter sido absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora.

Nos desportivos, o Benfica faz as manchetes. A Bola titula "Valeu Pavlidis", destacando o sofrimento do Benfica para vencer o Gil Vicente na Luz e a declaração do treinador Mourinho de que "a equipa está esgotada e não tem identidade". O Record destaca "mais uma exibição medíocre da águia" com o título "Alívio". Já O Jogo escreve "Águias nos limites", destacando o "bis de Pavlidis para operar a reviravolta e disfarçar as fragilidades".

imprensa
revista de imprensa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt