Revista de imprensa. Menos candidatos à adoção e mais chumbos no secundário

O Público avança esta segunda-feira, 8 de dezembro, que há menos candidatos à adoção e que mais famílias pedem apoio após a adopção ter sido decretada, o que pode “reflectir uma maior consciência quanto aos desafios inerentes à parentalidade adoptiva”.Destaque ainda para uma repprtagem no Algarve, "onde os jornais já não chegam". Conta que o encerramento do único quiosque de venda de jornais que existia no concelho de Alcoutim, em 2020, foi mais um virar de costas à realidade do interior de Portugal e um "prenúncio de uma morte agora anunciada" pela distribuidora Vasp, que partir do início do próximo ano, poderá deixar de distribuir jornais em oito distritos do pais.O Jornal de Notícias escreve que os chumbos no secundário sobem após sete anos de melhorias, sendo que o Norte, as escolas privadas e as raparigas lideram os bons resultads. A falta de professores e o odelo de financiamento são apontados como explicações."Gestores que afundaram PT com seguro de 300 millhões", escreve em túlo da manchete o Correio da Manhã. O jornal diz que a antiga Portugal Telecom fez seguros de responsabilidade civil a Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e Luís Pacheco de Melo, enquanto seus administradores, no valor total de 300 milhões de dólares (257 milhões de euros, ao câmbio atual). A cada um destes ex-gestores, a PT fez um seguro de 100 milhões de dólares (85,7 milhões de euros, ao câmbio atual) para garantia da cobertura de eventuais danos causados por atos da sua responsabilidade.