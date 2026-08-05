Revista de imprensa: lucros e comissões da banca dominam primeiras páginas

Os lucros da banca estão em destaque na imprensa nesta quarta-feira, merecendo as manchetes de quase todos os principais jornais diários nacionais.“Bancos lucram mais de dois mil milhões de euros semestrais pelo quarto ano consecutivo”, titula o Público. “Maiores bancos cobram aos clientes mais de sete milhões por dia em comissões”, escreve o Jornal de Notícias. “Cinco maiores bancos lucram meio milhão de euros por hora”, destaca o Diário de Notícias, cuja edição eletrónica pode consultar no link abaixo..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 05 de agosto. Entre os jornais diários nacionais que pode encontrar em banca, só o Correio da Manhã escolheu um tema diferente para destacar na sua edição impressa. “Rega namorada com álcool e ateia fogo”. Homem confessou o crime depois de levar a vítima de carro até ao hospital.Ainda no Correio da Manhã, o caso do caos nos exames nacionais continua a suscitar polémica. “Pais põem em causa veracidade de exame”. Este jornal refere ainda que “disparam as vendas de carros elétricos”, com 500 por dia. E dá conta que o Exército abriu processo a Gandra d’Almeida, ex-diretor-executivo do SNS.No Público, também sobre os exames nacionais: “Diretores temem atraso nas revisões da primeira fase”.O JN destaca que as “apreensões de cocaína batem recorde”. E noticia a “morte misteriosa de patos e gansos” no Parque da Cidade do Porto.Nos jornais económicos, o Negócios escreve que o “Tesouro contrata seguro para travar custos com certificados” e também dá nota de que a “família Amorim vende posição e afasta-se da banca no Brasil”. No Jornal Económico destaque para a a notícia de que a “Lufthansa quer a TAP para liderar voos no Atlântico Sul”.Entre os jornais desportivos, Record faz manchete com a notícia de que “Rui Costa segura Pavlidis” no Benfica. A Bola dá destaque a “mais um jackpot” no Sporting, que prepara novo encaixe financeiro com as vendas de Daniel Bragança, Diomande e Pedro Gonçalves. O Jogo lembra “um ano de saudade” a assinalar a morte do antigo capitão e ex-dirigente Jorge Costa, há um ano.