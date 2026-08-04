Leia aqui o DN desta quarta-feira, 05 de agosto

A manchete desta edição vem da Economia. "Cinco maiores bancos lucram meio milhão de euros por hora". BPI, BCP, CGD, Santander e Novo Banco registaram, no total, lucros de 2,4 mil milhões de euros no primeiro semestre. Foram 562 mil euros por hora, com a subida do crédito à habitação e as comissões a impulsionar os ganhos.Na foto em destaque, Tiago Rodrigues, entrevistado pelo jornal. “É incrível como o teatro e a dança em Portugal conseguem tanta qualidade sendo tão mal apoiados”.Mais títulosCaso Luís Neves: Investigação da Procuradoria Europeia “não tem de significar que haja elementos novos”;Educação: Candidaturas ao Ensino Superior aceleram e superam números de 2025;Saúde: “Espero que 90 dias sejam suficientes para Governo aplicar lei da carreira dos médicos dentistas no SNS”, diz bastonário;Polémica na FIFA: Secretário-geral da FIFA quer parar crise interna contra Infantino;Cultura: Entrevista a Rodrigo Garul - “A história mexicana é riquíssima em personagens dignas de ópera”;Geopolítica: Startup portuguesa Neuraspace capta 15,6 milhões e reforça a defesa orbital da Europa;Bruxelas: regularização de migrantes “não é um bom sinal”, mas não teve ligação à crise de Ceuta.Descarregue abaixo a edição completa do DN:.Veja a primeira página ao detalhe: