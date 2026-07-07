Revista de imprensa. Lucro dos partidos, a polémica dos exames nacionais e os desdobramebtos da revisão do INE

A eliminação de Portugal no Mundial, a despedida de Cristiano Ronaldo (e, ao que tudo indica, também do selecionador Roberto Martínez) dominam as capas dos jornais esta manhã, como seria de esperar. A seleção nacional perdeu por 1-0 frente à Espanha e despediu-se do sonho de conquistar o título mundial.Mas há outros destaques na imprensa.O Público destaca que o PSD quase duplicou o lucro em 2025. Já o PS e o Bloco de Esquerda são os únicos partidos a registar prejuízo. As contas mostram que o PS melhorou a sua situação financeira, mas continua no vermelho. O Livre, por sua vez, mais do que quadruplicou o resultado obtido no ano passado.O Correio da Manhã avança que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, escondeu o nome da empresa responsável pelo caos nos exames. O governante não esclareceu qual é a entidade responsável pelos problemas na plataforma digital de classificação. Os constrangimentos relacionados com os exames continuam entre os principais temas da atualidade no país.Já o Expresso revela novos detalhes sobre o Metrobus do Algarve. As câmaras municipais de Faro, Loulé e Olhão terão de decidir o futuro do projeto. Estão em cima da mesa três cenários: avançar, reformular ou abandonar a iniciativa.O Jornal de Notícias traz dados sobre o aumento das multas de trânsito no Porto. As infrações por mau estacionamento dispararam e atingem quase 300 por dia.No Jornal Económico, o destaque é um desenvolvimento da revisão dos números da população pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo o jornal, a atualização reduz a taxa de criminalidade dos últimos anos, que passa a ser inferior à de 2023 e a quinta mais baixa dos últimos, pelo menos, 28 anos.O Jornal de Negócios também analisa os novos dados da população e os possíveis impactos na idade da reforma. O INE disse ao jornal que vai rever os dados que servem de base ao cálculo da esperança média de vida aos 65 anos e, consequentemente, da idade da reforma e do fator de sustentabilidade.