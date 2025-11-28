Revista de imprensa: Governo cria "ministros da Saúde" em cinco regiões

O Governo vai descentralizar uma parte da política de saúde e criar vice-presidentes exclusivamente dedicados a esta área na orgânica das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Esses dirigentes vão decidir sobre as grandes obras e planeamentos locais de saúde pública, avança o Jornal de Notícias na sua edição desta sexta-feira, 28 de novembro. “Governo cria ‘ministros da Saúde’ nas cinco regiões”, lê-se na manchete.Como escreve o jornal, a alteração representa uma pequena revolução no planeamento regional deste setor governativo, pois, na prática, os presidentes das Unidades Locais de Saúde (ULS) passarão a tratar de alguns dos principais temas com o vice-presidente da CCDR da sua região, em vez de ser com dois organismos centralizados: a Direção Executiva do SNS e a Direção-Geral da Saúde (DGS).No jornal Público, a manchete também dá conta de um tema relativo à Saúde, mas localizado na Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa. “Estrangeiras não residentes representam 21% da subida de partos no São José”, revela o jornal, citando um relatório da Inspeção Geral de Atividades da Saúde.Ainda de acordo com a auditoria citada, entre 2023 e 2024 o número de pessoas estrangeiras não-residentes que foram assistidas nos serviços de urgência da ULS de São José subiu 16,5%, na maioria pessoas oriundas da América do Sul e da Europa.No Correio da Manhã, o destaque principal vai para o caso de acusações de violação no quartel de bombeiros do Fundão. “Bombeiro violador volta a atacar”, escreve o CM, referindo que um dos acusados já tinha sido expulso da corporação em 2009 por abusos a um rapaz, mas foi, entretanto, reintegrado por não ter havido queixa.A vitória de Portugal no Mundial de sub-17 de futebol, a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 e a subida da idade da reforma para os 66 anos e 11 meses são outros temas presentes nas primeiras páginas dos jornais diários nacionais desta sexta-feira.Na capa do Diário de Notícias, o título principal vai para a aprovação, hoje, de um investimento de 5,8 mil milhões na Defesa .Pode ler mais aqui:.Leia aqui o DN desta sexta-feira, 28 de novembro. Entre os jornais desportivos, é a vitória da seleção sub-17 no Mundial que ocupa o maior espaço nas capas. “No topo do mundo”, escreve A Bola; “O mundo é deles”, titula o Record.Na imprensa da área económica, o Jornal de Negócios destaca em manchete que “carreiras longas ainda dão reformas próximas dos salários”. No Jornal Económico, o principal destaque é: “Portugal é um dos países onde o Estado mais perde litígios tributários”.Lá por fora, em Espanha, o El País dá destaque a um caso judicial que domina a atualidade política espanhola. “Juiz envia Ábalos para a prisão”. Ex-dirigente socialista condenado por um esquema de corrupção ligado à compra de máscaras durante a pandemia de Covid-19.Em França, o Le Figaro destaca a visita do papa à Turquia, a primeira viagem internacional do novo pontificado: “Os primeiros passos diplomáticos de Leão XIV”.O The Wall Street Journal dá conta de buscas na casa de um novo executivo da empresa Intel, em Taiwan, por suspeitas de roubo de tecnologia relevante para segurança nacional.