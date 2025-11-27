Leia aqui o DN desta sexta-feira, 28 de novembro

O DN antecipa nesta edição de fim de semana o que será debatido no Conselho de Ministros desta sexta-feira: Governo aprova hoje investimento de 5,8 mil milhões na DefesaA dois dias do fim do prazo para Portugal submeter em Bruxelas o plano de reforço das Forças Armadas, o Conselho de Ministros irá aprovar um investimento de 5,8 mil milhões de euros em navios, blindados e satélites. Valor equivale a 12 anos de Lei de Programação Militar.Na foto principal, o destaque vai para mais uma entrevista a um dos candidatos às eleições presidenciais:João Cotrim de Figueiredo: “Se fosse Presidente, faria ver à PGR que é essencial ser mais transparente. Não pode haver suspeições”E ainda se sublinha a vitória histórica em futebol: Portugal Campeão do Mundo de Sub-17Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do DN:.Tenha ainda acesso ao suplemento de Economia, o Dinheiro Vivo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 28 de novembro.Veja a primeira página em detalhe, com todos os destaques: