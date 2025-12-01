Revista de imprensa. Famílias poupam 345 milhões no IMI e corte de IVA da construção pode violar lei europeia

O Público revela esta segunda-feira, 1 de dezembro, que a redução do IVA da construção para 6% arrisca-se a violar as regras europeias. O jornal explica que esta medida do Governo, a ser aprovada, "vai abranger a larga maioria do mercado" e pode violar a diretiva europeia sobre este imposto. A redução do IVA na construção de habitação para venda ou arrendamento a "preços moderados" foi aprovada em Conselho de Ministros, mas ainda tem de passar pela Assembleia da República. Já o Jornal de Notícias destaca que as famílias pouparam 345 milhões de euros no IMI com descontos das câmaras municipais. Diz o JN que a redução deste imposto "aliviou a carteira dos portugueses", mas há autarquias "a lucrar mais do que em anos anteriores". Segundo o jornal, Lisboa foi o município que obteve a maior receita com o IMI (137 milhões de euros) e o Porto surge em quarto lugar, com 44.O Correio da Manhã dá destaque ao acidente trágico em Lisboa, que resultou na morte de seis jovens na madrugada de domingo (30 de novembro). A viatura incendiou-se após embater num pilar na Avenida das Forças Armadas. As vítimas tinham entre os 18 e os 21 anos, escreve o CM.