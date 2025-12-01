Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Famílias poupam 345 milhões no IMI e corte de IVA da construção pode violar lei europeia
Foto: Leonardo Negrão
Leia aqui os destaques da imprensa desta segunda-feira, 1 de dezembro.
O Público revela esta segunda-feira, 1 de dezembro, que a redução do IVA da construção para 6% arrisca-se a violar as regras europeias. O jornal explica que esta medida do Governo, a ser aprovada, "vai abranger a larga maioria do mercado" e pode violar a diretiva europeia sobre este imposto. A redução do IVA na construção de habitação para venda ou arrendamento a "preços moderados" foi aprovada em Conselho de Ministros, mas ainda tem de passar pela Assembleia da República.

Já o Jornal de Notícias destaca que as famílias pouparam 345 milhões de euros no IMI com descontos das câmaras municipais. Diz o JN que a redução deste imposto "aliviou a carteira dos portugueses", mas há autarquias "a lucrar mais do que em anos anteriores". Segundo o jornal, Lisboa foi o município que obteve a maior receita com o IMI (137 milhões de euros) e o Porto surge em quarto lugar, com 44.

O Correio da Manhã dá destaque ao acidente trágico em Lisboa, que resultou na morte de seis jovens na madrugada de domingo (30 de novembro). A viatura incendiou-se após embater num pilar na Avenida das Forças Armadas. As vítimas tinham entre os 18 e os 21 anos, escreve o CM.

