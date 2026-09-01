Revista de Imprensa. Da subida das rendas e dos preços das casas à falta de lares, apesar de haver mais apoios

O Público faz manchete com o caso do acidente no Elevador da Glória, dizendo que a Carris não abriu qualquer processo disciplinar. Segundo o jornal, a empresa admite vir ainda a fazê-lo, mas há o risco de possíveis infrações já poderem estar prescritas. A foto principal da capa é dedicada ao adeus de Messi à seleção argentina.

O Correio da Manhã dá destaque ao facto de as rendas de casa subirem 2,56% em janeiro, avisando que o agravamento da inflação penaliza os inquilinos. O destaque fotográfico diz respeito à festa na Luz com a vitória do Benfica frente ao Estoril, por 2-1, na estreia de Palhinha.

No Jornal de Notícias, a manchete diz: "Há mais lares e apoios para os idosos, mas só chegam a um em cada dez", explicando que o aumento acelerado da população com 65 ou mais anos condiciona a capacidade de resposta do setor. A foto é também sobre o triunfo do Benfica: "Domínio das águas e um susto do final" .

O Jornal Económico diz que Portugal está no top 10 das centrais eólicas, explicando que somos o sétimo país com mais nova potência instalada, com o investimento a atingir 200 milhões de euros, estando previstos mais de dois novos gigas até 2030. O outro destaque vai para a TAP, que agrava os prejuízos para 99 milhões em plena privatização.

O Jornal de Negócios faz manchete com o aumento do preço das casas. "Casa vai pesar ainda mais no orçamento das famílias", escreve o jornal, dizendo que as prestações de quem tem crédito a taxa variável vão subir este mês e os futuros da Euribor não são sinais de alívio. O destaque fotográfico é atribuído ao novo CEO da Apple, John Ternus, que herda "uma empresa de quatro biliões e o desafio da IA".

O Diário de Notícias faz manchete com o plano para a substituição do ascensor que vitimou 16 pessoas há um ano em Lisboa, dizendo que a Carris prevê novo Elevador da Glória a funcionar em 2029. A foto principal da capa diz respeito ao Estreito de Ormuz, que está no centro dos novos ataques militares entre EUA e Irão.