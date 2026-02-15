Revista de imprensa. Da falta de vagas para jovens com deficiência às cirurgias contra a obesidade

O Público avança este domingo, 15 de fevereiro, que o SNS fez mais de 19 mil cirurgias da obesidade nos últimos cinco anos. De acordo com este jornal, há 1811 doentes com obesidade na lista de inscritos para cirurgia no SNS e o tempo médio de espera chega quase aos cinco meses. O tratamento não se esgota após os doentes graves saírem do bloco.Já o Jornal de Notícias escreve que milhares de jovens com deficiência não têm lugar em centros de apoio. "Sem alternativas, há famílias que optam por vagas em lares de idosos ou pais que deixam de trabalhar para ficar em casa com os filhos. Governo confirma que está a rever a legislação dos CACI e que 85 projetos estão em obra, ao abrigo do PRR, para a abertura de mais lugares", lê-se.O Correio da Manhã diz que Humberto Pedrosa, dono da Barraqueiro, dá 100 milhões por Herdade da Comporta, um dos ativos mais valiosos e emblemáticos do Grupo Espírito Santo (GES).