Revista de imprensa. Contrato milionário entre TAP e empresa-fantasma e professores sem subsídio de deslocação

O Correio da Manhã desta segunda-feira, 24 de novembro, tem na manchete um contrato milionário da TAP com uma empresa-fantasma. Este contrato terá sido assinado por Fernando Pinto com a companhia aérea, em fevereiro de 2018, através de uma empresa que ainda não estava constituída. Esse acordo vigorou durante dois anos e tinha o valor de 1,62 milhões de euros.Já o Jornal de Notícias revela que cálculos do Ministério da Educação deixam professores sem subsídio de deslocação. O apoio só é pago se a distância entre escola e casa for superior a 70 quilómetros e há docentes que ficam de fora por 400 metros ou por estarem contemplados atalhos pouco seguros.O Público, por sua vez, enfatiza os internamentos sociais, noticiando que há idosos internados que aguardam há quatro anos por um lugar num lar. Há um mês, estavam internados 832 doentes com alta clínica à espera de transferência, um reflexo das poucas vagas em estruturas residenciais para idosos e do aumento da taxa de internamentos inapropriados. O Diário de Notícias destaca que uma em cada seis câmaras municipais vão ficar com executivos minoritários e que somente menos um terço das 75 autarquias sem maioria absoluta deram pelouros a eleitos pela oposição. Lisboa é um dos casos em que o partido ou coligação no poder não terão qualquer apoio..Uma em cada seis câmaras municipais vão ficar com executivos minoritários\n