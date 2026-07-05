Revista de imprensa. Comboios suprimidos por falta de ar condicionado e carros de luxo em alta

O Público escreve este domingo que foi a falta de manutenção do ar condicionado que levou à supreesão de comboios este fim de semana pela CP.Este jornal traz ainda uma entrevista a Jorge Pinto, que se candidata a ser porta-voz do Livre nas eleições internas do partido marcadas para o próxio fim de semana. “Ambicionamos tornar o Livre o terceiro maior partido português”, diz.O Jornal de Notícias destaca que apesar do aumento do custo de vida, dos juros elevados e da incerteza económica, os portugueses continuam a abrir os cordões à bolsa quando se trata de automóveis de prestígio. Nos primeiros seis meses do ano foram matriculados 26.508 carros de marcas premium, o equivalente a 146 veículos por dia.O Correio da Manhã avança que a mulher de Berardo, que morreu em 2022, deixou uma herança de 140 milhões, segundo o valor que foi revelado em acórdão do Tribunal. Carolina Berardo deixou ao marido uma quota legítima de 31,26 milhões, mas Joe Berardo optou por um legado feito pela mulher que vale menos 19,76 milhões, diz o jornal.