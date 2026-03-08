Revista de imprensa. Atestado médico obrigatório para mudança de sexo

O Público destaca este domingo, 8 de março, que o PSD recupera lei de 2011 com atestado médico obrigatório para mudança de sexo no registo civil. Segundo o jornal, o diploma deu entrada duas semanas depois do projeto de lei do Chega sobre o mesmo tema. A ser aprovado, mudança de nome e de sexo no cartão de cidadão deixa de ser possível entre os 16 e os 18 anos.Neste dia da Mulher, o jornal conta também, com a ajuda de uma investigadora de Coimbra que analisou os programas do partido e intervenções de duas deputadas, como o Chega usa as mulheres contra a igualdade.O Jornal de Notícias revela que na última década houve 2600 casos, apenas na zona de intervenção da PSP, de desaparecimento de idosos, sendo que 140 nunca foram encontrados. Segundo os dados da PSP, só no último ano registaram-se 241 casos, o que corresponde a uma média de 20 desaparecimentos por mês em todo o país. A solodão e a doença explicam estes números e os especialistas pedem reforço das políticas sociais.O Correio da Manhã diz que a Entidade para a Transparência (EpT) obrigou Luís Montenegro a declarar e provar a mais-valia que obteve com a venda das ações do BCP antes de ter tomado posse como primeiro-ministro. O chefe do Governo declarou esta mais-valia quase dois anos depois de ter vendido os títulos: em novembro de 2025, na declaração de rendimentos de substituição que entregou à entidade, Montenegro declarou ter ganhado 181 172 euros.