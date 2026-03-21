Revista de imprensa. A novela das indicações ao TC e o desvio de turistas para Portugal com a guerra

O impasse para a indicação dos novos juízes do Tribunal Constitucional (TC) continua com novos capítulos. O Público destaca este sábado na manchete que o "Governo vê chantagem do PS sobre TC e mantém intenção de dialogar com todos".Já o JN revela que a guerra no Médio Oriente tem como uma das consequência o desvio de "milhares de turistas para Portugal". O fator segurança leva o país a ser considerado um destino de abrigo para viajantes. Por outro lado, o excesso de procura no verão pode levar a aumento dos preços.O Correio da Manhã conta a história sobre um ex-diretor do SNS de escala como tarefeiro 132 horas seguidas. De acordo com a reportagem, Gandra d’Almeida trabalhou de segunda a sábado, sem ir a casa. A unidade garante que esteve menos tempo ao serviço, mas não quantifica.