Reunião "um pouco tensa". Ministra não garante melhorias salariais aos polícias já em janeiro

Ministra da Administração Interna e Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) tiveram esta segunda-feira, 6 de outubro, "uma reunião um pouco tensa", que não garantiu "efeitos práticos" nas negociações dos salários e carreiras para 1 de janeiro do próximo ano.O presidente da ASPP disse à Lusa que, após um início de encontro que não agradou ao sindicato, foi já no decurso da reunião com a ministra Maria Lúcia Amaral, no Ministério da Administração Interna, que o Governo evoluiu na sua posição e anunciou "a apresentação de uma proposta formal em 28 de novembro, um dia depois da votação final global do Orçamento do Estado" do próximo ano."Percebemos que a senhora ministra estaria limitada para que algo que se concretizasse nessa data pudesse ter efeitos a 1 de janeiro de 2026. Não teria autonomia para essa decisão neste momento, mas sentimos ali uma abertura da parte da senhora ministra nesse sentido. Por isso, vamos aguardar, demos nota para contarem com a nossa disponibilidade, se efetivamente houvesse a possibilidade de haver algumas matérias com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026", contou Paulo Santos..Sindicato da PSP avança com quatro dias de protesto para evitar que a polícia morra "por hemorragia". Se tal não se verificar, o presidente da associação sindical não garante disponibilidade para continuar no processo negocial, acusando o Governo de querer, no início da reunião, "empurrar para a frente a resolução de problemas", tentando que os efeitos práticos das negociações se sentissem apenas em 2027."Dissemos que não poderíamos continuar neste processo negocial, porque os problemas que são colocados hoje são muito agudos, merecem já uma resposta", frisou Paulo Santos.As três matérias de que a ASPP não abdica que tenham consequências já em janeiro são melhorias salariais, reestruturação dos suplementos remuneratórios e a revisão da portaria de avaliação de serviço.Sem se comprometer sobre uma proposta que implique algum tipo de faseamento, Paulo Santos diz que prefere perceber o que o Governo tem para apresentar no dia 28 de novembro, data em que também deverá acontecer a próxima reunião entre o executivo e a ASPP.A ministra da Administração Interna iniciou esta segunda-feira um processo negocial com sindicatos da PSP e associações da GNR, ao receber duas das estruturas sindicatais, que acusam o Governo de "pouca vontade" em resolver os problemas.Além da ASPP, a ministra também tinha para esta segunda-feira uma reunião com a Associação Nacional de Oficiais da Guarda (ANOG).