Retomada circulação na Autoestrada A1 e na Linha do Norte

A Autoestrada A1 reabriu ao trânsito pelas 20:10, entre os nós da Mealhada e de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, após corte devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da GNR."A A1 está totalmente reaberta ao trânsito», disse a mesma fonte, apelando aos automobilistas para circularem com precaução, porque «existe um fluxo muito grande de trânsito".O trânsito na A1 estava cortado nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou hoje na zona de Mamodeiro, em Aveiro.Segundo a GNR, mantém-se ainda cortada ao trânsito a EN235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis.Cerca das 20h:20, também foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal.Este incêndio que deflagrou cerca das 15h30 e alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro entrou em resolução cerca das 19h00, segundo a Proteção Civil.Pelas 20h00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que o incêndio estava a ser combatido por 196 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e um meio aéreo.Notícia atualizada com a reabertura da A1 e da Linha do Norte.