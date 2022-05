Retirada pulseira eletrónica. Mulher de rendeiro aguarda julgamento em liberdade

A mulher de João Rendeiro já não está em prisão domiciliária, a medida de coação que lhe foi decretada no âmbito do processo em que é suspeita de descaminho das obras de arte que estavam arrestadas, noticia a CNN Portugal. Fica a aguardar julgamento em liberdade.

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu retirar a pulseira eletrónica e a medida de prisão domiciliária a Maria de Jesus Rendeiro, uma decisão que surge após ter sido atenuado o perigo de fuga, uma vez que havia o receio que saísse do país para ir ao encontro do marido. Mas com a morte do ex-banqueiro - foi encontrado sem vida numa cela da prisão de Westville, na África do Sul -, o perigo extinguiu-se.

Desde novembro que estava em prisão domiciliária, mas a partir desta quarta-feira Maria de Jesus Rendeiro pode sair de casa, estando, no entanto, obrigada a apresentar-se às autoridades uma vez por semana. Está ainda proibida de sair do país.

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, recorde-se, foi encontrado morto na passada semana na prisão de Westville, onde estava detido, na África do Sul​​​, a aguardar uma decisão sobre processo de extradição para Portugal.

Os serviços prisionais sul-africanos confirmaram no sábado que não houve envolvimento de outras pessoas na morte de Rendeiro, encontrado sem vida durante a noite de quinta-feira na prisão de Westville, em Durban.

