João Rendeiro encontrado morto na prisão

O ex-banqueiro João Rendeiro foi encontrado morto na prisão de Westville onde estava detido, na África do Sul, confirmou o DN junto de fonte judicial que acompanha o processo.

June Marks, advogada de Rendeiro, disse à Lusa que o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP​) foi encontrado enforcado na cadeia e que as autoridades estão a investigar as circunstâncias do que aconteceu.

João Rendeiro, de 69 anos, estava a aguardar uma decisão sobre o processo de extradição para Portugal numa prisão sul-africana.

Detido a 11 de dezembro na cidade de Durban, na África do Sul, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou a 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

João Rendeiro foi ainda condenado a 10 anos de prisão num segundo processo e a mais três anos e seis meses num terceiro processo, sendo que estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

A 29 de setembro do ano passado, o ex-banqueiro comunicou que viajou para o estrangeiro para escapar à prisão. Num texto publicado no blogue "Arma Crítica", Rendeiro disse que se sentia injustiçado, que a pena que lhe tinha sido aplicada era "manifestamente desproporcionada" e que não tencionava voltar a Portugal.

"No decurso dos processos em que fui acusado efetuei várias deslocações ao estrangeiro, tendo comunicado sempre o facto aos processos respetivos. De todas as vezes regressei a Portugal. Desta feita não tenciono regressar", começava o texto, intitulado "Legítima defesa ante uma justiça injusta". "É uma opção difícil, tomada após profunda reflexão", lia-se ainda.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como processos relacionados com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado

Com Lusa

Em atualização