Manifestação em Lisboa, em 2024, contra a culpabilização das vítimas de violência sexual.
Manifestação em Lisboa, em 2024, contra a culpabilização das vítimas de violência sexual. Paulo Spranger/Global Imagens
Sociedade

Relação de Lisboa condena violador de jovem de 16 anos e justiça que o absolveu

Num acórdão histórico, verdadeiro libelo contra a justiça sexista, o Tribunal da Relação de Lisboa condena a seis anos e meio de prisão o homem que a primeira instância, com argumentos agora reputados de “descabidos”, "preconceituosos" e “não-judiciários”, absolvera da acusação de violação agravada de uma adolescente de 16 anos.
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