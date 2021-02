Serviços de saúde aliviam. Menos doentes internados e em UCI

Há ainda registadas 17 572 pessoas recuperadas da doença. Dos internados nos hospitais há 6775, menos 94 doentes do que na terça-feira. Nos Cuidados Intensivos o número também decresceu, são agora 852, menos 13 pessoas.

Neste momento há 166 888 casos ativos, menos 12 292 em 24 horas. O número de mortos também tem vindo a cair. Há menos 15 óbitos do que os notificados na terça-feira.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais penalizada, com mais 5100 casos de novas infeções e 116 mortos. A região norte é a segunda com maior número de novos casos, mais 4611, mas com 65 óbitos contra os 55 da região centro, que regista 2307 novos casos.

Num confinamento mais apertado e com as escolas fechadas há duas semanas, há sinais de os serviços de saúde começam a ficar mais aliviados com menos internados e pessoas em cuidados intensivos, sendo que o número de recuperados também é muito elevado.

Também esta terça-feira, a Comissão Europeia fez saber que está "pronta para ajudar" Portugal na crise sanitária criada pela pandemia de covid-19, podendo nomeadamente suportar os custos do destacamento de equipas médicas ou da transferência de pacientes, caso o país solicite tal assistência.

"O nosso Centro de Coordenação de Resposta a Emergências acompanha de perto a situação crítica relacionada com a pandemia de covid-19 em Portugal e está pronto a ajudar caso [o país] necessite de assistência", escreveu hoje o comissário europeu para Gestão de Crises, Janez Lenarcic, numa publicação na rede social Twitter.

Ajuda alemã chega quarta-feira

A Alemanha e a Áustria já se ofereceram, de forma bilateral, a ajudar Portugal devido ao elevado número de novas infeções e à saturação do sistema de saúde, nomeadamente nos cuidados intensivos.

No caso da Alemanha, uma equipa de assistência médica com 26 membros das Forças Armadas alemãs chegará a Portugal já esta quarta-feira, como anunciou o Governo alemão em comunicado enviado a Lusa, fornecendo também camas hospitalares e equipamentos médicos.

Por seu lado, a Áustria já se disponibilizou para tratar pacientes graves nos seus hospitais.

O combate à pandemia também se faz pelas campanhas de vacinação. Mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas no mundo, menos de dois meses após o lançamento, no início de dezembro, das primeiras campanhas de vacinação em massa, segundo um relatório da agência France-Presse.

Vacinação alvo de polémica

Até às 08:00 desta terça-feira, pelo menos 101 317 005 injeções foram realizadas em pelo menos 77 países ou territórios, de acordo com uma contagem feita pela AFP a partir de fontes oficiais.

Um processo de vacinação que tem registado vários casos de utilização indevida em Portugal.

​​​​​​Vão-se somando, por isso, os problemas para o primeiro-ministro na gestão da crise pandémica. Agora é todo o plano de vacinação que está envolvido em sucessivas polémicas.

O PSD quer o coordenador da task force que coordena o processo de vacinação, Francisco Ramos a dar esclarecimentos no Parlamento. O Chega pediu explicitamente a sua demissão. A JP (organização de juventude do CDS-PP) também. A Iniciativa Liberal sugeriu-a, desafiando o primeiro-ministro a assumir as suas responsabilidades na "gestão calamitosa do plano de vacinação".