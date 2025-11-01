Refugiados. Instalação de arte sonora em Lisboa inspirada em testemunhos reais marca os 75 anos da ACNUR

A dura realidade e os desafios de quem é forçado a fugir e a deixar tudo para trás serão retratados numa exposição sonora que assinala os 75 anos da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR). A exposição Hiraeth, aberta ao público, será apresentada nos dias 5 e 6 de novembro, no Time Out Market Lisboa.Hiraeth é uma daquelas palavras sem tradução literal, mas que é entendida como uma saudade nostálgica e dolorosa por um lar deixado para trás e ao qual já não se pode regressar. Segundo comunicado da fundação parceira do ACNUR em Portugal, a exposição sonora é inspirada em testemunhos reais e “explora o choque entre o mundano da vida e a guerra, o desastre que atinge pessoas de diferentes origens, profissões e estatutos sociais, e a despersonalização das suas vidas, transformadas em meras estatísticas”.A exposição foi criada pela ADVERSA, com o apoio da Portugal com ACNUR e direção dos artistas António Bernardes de Sá e Tiago Bastos Nunes. O evento integra a 20.ª edição da Semana da Responsabilidade Social (SRS 2025), organizada pela APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial.“É para nós uma honra poder contar com o envolvimento da Portugal com ACNUR na nossa iniciativa, especialmente num momento em que o contexto internacional contém ameaças à paz, um dos cinco pilares da sustentabilidade”, afirma Mário Parra da Silva, presidente da Direção da APEE, citado em comunicado.Hiraeth estará aberta ao público entre as 10h00 e as 17h30. “Temos um espaço reservado para esta instalação artística no interior do Time Out Studio, para que as pessoas possam desfrutar da experiência sem perturbações. Contaremos também com a nossa equipa do projeto Face to Face no local, para orientar os visitantes ao longo da narrativa e dar a conhecer em detalhe o trabalho da Fundação em Portugal no apoio aos projetos internacionais de assistência humanitária levados a cabo pelo ACNUR”, explica Joana Feliciano, responsável de Comunicação e Relações Externas da Portugal com ACNUR.Esta é a primeira de uma série de atividades que assinalam o 75.º aniversário da agência da ONU. A programação cultural será “dividida em vários momentos distintos que nos convidam a reconhecer, através da arte e destas experiências sensoriais, os obstáculos físicos e psicológicos enfrentados por uma pessoa nesta condição, dando-nos a possibilidade de nos colocarmos, por breves instantes, no seu lugar”, destaca Joana Feliciano.Um dos principais momentos será uma nova instalação artística com uma experiência imersiva que representará a travessia das pessoas refugiadas de guerra. Os participantes poderão sentir alguns dos obstáculos que estas pessoas enfrentam.Em 2024, apenas 30% do orçamento global necessário tinha sido arrecadado até metade do ano. A ONU estima que, neste momento, mais de 122 milhões de pessoas estão deslocadas de casa de forma forçada.amanda.lima@dn.pt.Sudão: ONU denuncia atrocidades após Al-Fashir cair nas mãos dos paramilitares.Brasileiras estão à frente do escritório do ACNUR em Portugal