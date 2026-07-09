Recusas de entrada e detenções sobem nos aeroportos nacionais

A Polícia de Segurança Pública (PSP) barrou a entrada de mais pessoas e efetuou mais detenções nos aeroportos nacionais durante o primeiro semestre deste ano. Os dados divulgados pela corporação nesta quinta-feira, 9 de julho, revelam um aumento de 15,5% nas recusas de entrada e de 28,9% nas detenções.A comparação é feita com o mesmo período do ano passado. Praticamente todos os indicadores registaram um crescimento, com exceção dos pedidos de proteção internacional, que diminuíram 5,3%. Enquanto entre janeiro e junho de 2025 foram registados 152 pedidos, nos primeiros seis meses deste ano esse número desceu para 144.Nos restantes indicadores registaram-se aumentos, sendo o mais expressivo o das decisões de interdição de entrada, que cresceram mais de 200%, passando de 39 para 118. Este indicador corresponde a uma proibição formal de entrada em Portugal durante um determinado período e pode resultar de decisões como expulsão ou afastamento coercivo, por exemplo.A PSP detetou ainda 9.869 medidas cautelares durante os controlos de fronteira, um aumento de 63,5% face ao primeiro semestre de 2025. Estas medidas correspondem a alertas existentes nas bases de dados policiais, como mandados de captura, pedidos de paradeiro, proibições de entrada ou outros registos que exigem atuação das autoridades.De uma forma geral, o volume de passageiros aumentou 17,2% neste período. Entre 1 de janeiro e 30 de junho passaram pelos aeroportos nacionais 10.947.860 passageiros, mais 1.607.048 do que no período homólogo de 2025, quando foram registados 9.340.812 viajantes. Destaca-se ainda o aumento de 31% nas saídas de passageiros, enquanto as entradas cresceram 6,3%.amanda.lima@dn.pt.PSP reforça aeroportos com 367 polícias para responder ao aumento de passageiros no verão.Portugal sedia novo contingente da Frontex e reforça controlo de todas as fronteiras