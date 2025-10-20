Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Recém-nascido abandonado à porta dos bombeiros de Leiria
Maria João Gala
Sociedade

Recém-nascido abandonado à porta dos bombeiros de Leiria

O bebé terá perto de 24 horas de vida e foi encontrado num saco de compras, juntamente com fraldas e leite. O alerta foi dado por um elemento dos bombeiros e o bebé foi transportado para um hospital.
Tomás Gonçalves Pereira
Um recém-nascido foi abandonado na madrugada desta segunda-feira, 20 de outubro, perto da entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria.

O bebé, do sexo masculino, foi encontrado por dos elementos da corporação, num saco de compras. De imediato, foi transportado para um hospital, a fim de ser observado.

Segundo adianta a CNN, no mesmo saco foram encontradas fraldas e leite. A criança terá cerca de 24 horas de vida e encontra-se estável, sob acompanhamento médico.

A Polícia Judiciária deverá iniciar uma investigação sobre o sucedido, com a ajuda das imagens de videovigilância do exterior do quartel.

