Recém-nascido abandonado à porta dos bombeiros de Leiria

Um recém-nascido foi abandonado na madrugada desta segunda-feira, 20 de outubro, perto da entrada do quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria.O bebé, do sexo masculino, foi encontrado por dos elementos da corporação, num saco de compras. De imediato, foi transportado para um hospital, a fim de ser observado. Segundo adianta a CNN, no mesmo saco foram encontradas fraldas e leite. A criança terá cerca de 24 horas de vida e encontra-se estável, sob acompanhamento médico.A Polícia Judiciária deverá iniciar uma investigação sobre o sucedido, com a ajuda das imagens de videovigilância do exterior do quartel.