JULIO LOBO PIMENTEL
Sociedade

Jovem baleado deixado à porta do hospital Amadora-Sintra. PSP não conseguiu localizar viatura

Homem de 19 anos atingido a tiro na zona do abdómen foi largado nas urgências do hospital, na Amadora, esta manhã, dia 19.
Um jovem de 19 anos foi baleado e deu entrada no Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, cerca das 9h25 deste domingo, dia 19 de outubro, segundo a PSP.

O jovem foi baleado na zona do abdómen e foi logo encaminhado para o bloco operatório, encontrando-se fora de perigo de vida.

A PSP adianta ao DN que "a vítima foi transportada num veículo automóvel que abandonou o local após ter deixado a vítima no hospital", e que "não foi possível localizar a viatura, apesar das várias diligências efetuadas pela PSP".

Participada a ocorrência ao Ministério Público, a PSP diz que a investigação fica agora a cargo da Polícia Judiciária.

