FOTO: Miguel Pereira da Silva / Global Imagens
Sociedade

PSP diz que deteve sete suspeitos em operação de combate ao tráfico de droga que ainda está em curso

Ação da Divisão de Investigação Criminal da PSP começou na sexta-feira, dia 17, na zona da grande Lisboa. Foram apreendidas seis toneladas de haxixe e lanchas no Seixal. Buscas e perícias prosseguem.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal diz que está a realizar uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes na zona da grande Lisboa, desde o final de sexta-feira, dia 17 de outubro, e que termina este domingo, dia 19.

"Salienta-se para já a apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, a detenção de vários suspeitos, a apreensão de centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis", informa a PSP em comunicado.

Contactada pelo DN, o porta-voz da PSP adianta que são sete os suspeitos detidos que "serão presentes a primeiro interrogatório judicial amanhã, para a aplicação de medidas de coação".

Sérgio Soares adianta ainda que foram apreendidas seis toneladas de estupefacientes, sobretudo haxixe, e que as lanchas foram apreendidas no concelho do Seixal, freguesia de Corroios.

Neste momento decorrem ainda buscas e perícias. O porta-voz diz que a PSP fará o balanço da operação uma vez concluída, numa conferência de imprensa ainda sem data marcada, mas que deverá acontecer amanhã ou na terça-feira.

Noticia atualizada às 15h37 com mais informação

PSP
Combate ao tráfico de droga

