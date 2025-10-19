PSP diz que deteve sete suspeitos em operação de combate ao tráfico de droga que ainda está em curso

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal diz que está a realizar uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes na zona da grande Lisboa, desde o final de sexta-feira, dia 17 de outubro, e que termina este domingo, dia 19. "Salienta-se para já a apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, a detenção de vários suspeitos, a apreensão de centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis", informa a PSP em comunicado. Contactada pelo DN, o porta-voz da PSP adianta que são sete os suspeitos detidos que "serão presentes a primeiro interrogatório judicial amanhã, para a aplicação de medidas de coação". Sérgio Soares adianta ainda que foram apreendidas seis toneladas de estupefacientes, sobretudo haxixe, e que as lanchas foram apreendidas no concelho do Seixal, freguesia de Corroios.Neste momento decorrem ainda buscas e perícias. O porta-voz diz que a PSP fará o balanço da operação uma vez concluída, numa conferência de imprensa ainda sem data marcada, mas que deverá acontecer amanhã ou na terça-feira. Noticia atualizada às 15h37 com mais informação .PSP estima em “largas dezenas de milhares” os imigrantes em situação irregular no país.PSP rejeita ideia de "caça ao imigrante ilegal"