Reclamações contra Metros de Lisboa e Porto duplicaram este ano

As reclamações dos consumidores contra os serviços prestados pelo Metro de Lisboa e pelo Metro do Porto mais do que duplicaram este ano, revelam dados do Portal da Queixa.Depois de um crescimento residual de 1,83% em 2025 (111 reclamações), o número de queixas contra o Metro de Lisboa disparou este ano, tendo já sido registadas 63 reclamações, o que representa um aumento de 125% face ao mesmo período do ano passado.No Metro do Porto, a tendência é idêntica. Após um aumento de 5% em 2025 (84 reclamações), o volume de reclamações mais do que duplicou este ano, com 46 ocorrências registadas até ao início deste mês, face a 21 no período homólogo (+119,05%).De acordo com testemunhos dos consumidores, os principais problemas reportados este ano no Metro de Lisboa centram-se na acessibilidade e infraestrutura (41,27%), com destaque para elevadores e escadas rolantes inoperacionais, seguidos de questões de segurança (30,16%) e falhas na pontualidade (20,63%).No Metro de Porto, as reclamações incidem sobretudo sobre a pontualidade e horários (36,96%), incluindo atrasos frequentes e intervalos superiores ao previsto, bem como sobre a qualidade do serviço (21,74%) e questões relacionadas com pagamentos e bilhética (19,57%).De acordo com os dados analisados, o Metro de Lisboa apresenta uma deterioração nos níveis de satisfação e perceção da marca este ano, apesar de melhorias na eficiência do tempo de resposta (+14,75%). O índice de satisfação do operador é de 32 em 100.Em sentido contrário, o Metro do Porto regista até uma evolução positiva na perceção da marca e na resposta ao cliente, ainda que mantenha níveis globais de desempenho reduzidos, nomeadamente na taxa de resolução e índice de satisfação pontuado em 28,3%.Refira-se que os dois operadores vão enfrentar esta semana novas perturbações no serviço devido à greve geral, estando previsto que o Metro de Lisboa inicie a paralisação já esta terça-feira, 2 de junho, a partir das 23h, não estando prevista circulação durante todo o dia 3 de junho. A normalização do serviço deverá ocorrer apenas às 06h30 de quinta-feira.No que concerne ao Metro do Porto, a operação também estará condicionada a partir da noite desta terça-feira, estando as últimas partidas previstas entre as 22h00 e as 23h00. A retoma do funcionamento regular está igualmente prevista para quinta-feira.Para Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa by Consumers Trust, "o aumento acentuado das reclamações em 2026 confirma que os problemas no serviço - de ambos os operadores - persistem e continuam sem resposta eficaz". "Atrasos, falhas de acessibilidade e degradação da qualidade são situações recorrentes que os consumidores já não toleram, sobretudo num serviço essencial para o seu dia a dia", acrescentou."Num contexto de elevada dependência destes meios de transporte, torna-se fundamental que os operadores implementem medidas eficazes e estruturais que respondam às principais preocupações identificadas pelos utilizadores", prosseguiu.