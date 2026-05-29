Reaberta via da esquerda na A1 na Feira na sequência do incêndio em pesado de mercadorias (veja fotos e vídeo)

Uma das vias da autoestrada n.º1 (A1) no sentido norte-sul, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, foi reaberta ao trânsito cerca das 16h30 desta sexta-feira, 29 de maio, após o corte total motivado pelo incêndio num pesado, informou a GNR.Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que cerca das 16h30 reabriu a via da esquerda no sentido norte-sul, mantendo-se cortadas as vias do centro e da direita por tempo indeterminado, devido a trabalhos de desobstrução e limpeza da via.A A1 foi cortada cerca das 14h30, ao quilómetro 274, junto à Zona Industrial de Roligo, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, devido a um incêndio num pesado de mercadorias, registando-se algum trânsito acumulado, pelo que a GNR apelou ao uso de vias alternativas. Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, disse que do incidente não resultaram feridos.“Ardeu apenas a parte das mercadorias, constituída sobretudo por espumas e sólidos inflamáveis”, disse o comandante, adiantando que o condutor da viatura conseguiu retirar o trator antes de ter sido atingido pelas chamas.