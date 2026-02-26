Área Metropolitana de Lisboa contabiliza prejuízos de cerca de 270 milhões de euros

A Área Metropolitana de Lisboa, com 18 municípios, contabiliza prejuízos de cerca de 270 milhões de euros devido ao mau tempo, revelou esta quita-feira, 26 de fevereiro, o presidente do Conselho Metropolitano, ressalvando que o levantamento dos danos ainda não está concluído.“Sofremos danos cujo número está à volta dos 270 milhões de euros, este é um número ainda provisório, mas é aquilo que podemos juntar de todos os danos causados nos 18 municípios”, afirmou o presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), após uma reunião deste órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, que decorreu em Loures, distrito de Lisboa.Essa reunião contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que esteve a apresentar aos autarcas da Área Metropolitana de Lisboa o programa PTRR - Portugal Transformação Recuperação Resiliência para responder aos efeitos adversos e as consequências dos recentes fenómenos climáticos que afetaram o país. .Prejuízos da tempestades podem chegar aos seis mil milhões de euros.Prejuízos no turismo do Centro superam os 15 milhões de euros e setor pede apoios a fundo perdido