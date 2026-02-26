Cheias em Cascais
Área Metropolitana de Lisboa contabiliza prejuízos de cerca de 270 milhões de euros

Reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.
A Área Metropolitana de Lisboa, com 18 municípios, contabiliza prejuízos de cerca de 270 milhões de euros devido ao mau tempo, revelou esta quita-feira, 26 de fevereiro, o presidente do Conselho Metropolitano, ressalvando que o levantamento dos danos ainda não está concluído.

“Sofremos danos cujo número está à volta dos 270 milhões de euros, este é um número ainda provisório, mas é aquilo que podemos juntar de todos os danos causados nos 18 municípios”, afirmou o presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), após uma reunião deste órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, que decorreu em Loures, distrito de Lisboa.

Essa reunião contou com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que esteve a apresentar aos autarcas da Área Metropolitana de Lisboa o programa PTRR - Portugal Transformação Recuperação Resiliência para responder aos efeitos adversos e as consequências dos recentes fenómenos climáticos que afetaram o país.

