Rádio Universidade de Coimbra e Associação Académica recebem ameaças após invasão de deputadas do Chega

A Rádio Universidade de Coimbra (RUC) e a Associação Académica de Coimbra (AAC) têm recebido insultos e ameaças desde a última segunda-feira, 12 de outubro, na sequência da entrada de uma comitiva do Chega, liderada pelas deputadas Rita Matias e Madalena Cordeiro, num estúdio da rádio durante uma emissão em direto.

Segundo informações recolhidas pela agência Lusa, a RUC decidiu desligar a sua linha telefónica esta terça-feira (13), depois de receber sucessivas chamadas com insultos e ameaças indiretas, incluindo de uma pessoa que deu a entender conhecer a localização da rádio.

A mesma fonte dá conta de que os contactos começaram na segunda-feira e, após a suspensão do atendimento telefónico, os insultos passaram a chegar por correio eletrónico.

A Associação Académica de Coimbra também denuncia chamadas e mensagens com insultos e ameaças. O presidente da AAC, José Machado, revelou à Lusa que algumas pessoas chegaram a defender que os estudantes deveriam "ser espancados".

O incidente que desencadeou a situação ocorreu na manhã de segunda-feira (12), quando vários elementos do Chega entraram no estúdio da RUC e interromperam um debate político com representantes das juventudes partidárias.

O partido tinha sido convidado a participar remotamente, uma vez que a assembleia magna da AAC aprovara, em fevereiro, a proibição da entrada de elementos do Chega no edifício. Durante a interrupção, Rita Matias pegou num dos microfones e os membros do partido só abandonaram o espaço após a chegada da PSP.

O Sindicato dos Jornalistas repudiou a entrada dos elementos do Chega no estúdio, considerando que o episódio configura um crime e defendendo a abertura de um inquérito pelo Ministério Público.