Em relação à criminalidade no geral a avaliação do Sistema de Segurança Interna (SSI) é de que “em 2025, o país permanece globalmente seguro, pese embora com indicadores que exigem atenção”.
Em relação à criminalidade no geral a avaliação do Sistema de Segurança Interna (SSI) é de que “em 2025, o país permanece globalmente seguro, pese embora com indicadores que exigem atenção”.Foto: Manuel Sousa
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RASI. Número de homicídios sobe 10% - de 89 para 98

Tal como no ano passado, participações de crime de violação continuama aumentar em Portugal. Este é um dos destaque dos Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).
Amanda Lima
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