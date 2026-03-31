RASI. Número de homicídios sobe 10% - de 89 para 98

O número de homicídios dolosos consumados em Portugal aumentou 10% - de 89 em 2024 para 98 no ano passado, de acordo com o Relatório Anual da Segurança Interna (RASI). Este número inclui as mortes em contexto de violência doméstica, que totalizaram 27 vítimas (21 mulheres, duas crianças e quatro homens). Tal como no ano anterior, a arma branca continua a ser o meio mais utilizado, representando 26,8%, seguida da arma de fogo, usada em 19,2% dos casos. Dos restantes, 22,3% são sem referência, 12,3% através de força física e 14,6% com recurso a outro instrumento. De acordo com o RASI, os crimes de homicídio revelam-se “diversos e envolvendo dinâmicas complexas, que são particulares a cada situação registada, não podendo ser resumidas a descrições-tipo”. Ainda assim, o relatório refere que a tendência é semelhante aos anos recentes: “À semelhança de anos anteriores, [verifica-se] uma tendência para contextos sociais mais vulneráveis, com baixa escolaridade ou entre consumidores de substâncias estupefacientes, nomeadamente nas regiões do Centro do continente e dos Açores”. Na região Sul, assinala-se um “aumento da ocorrência de crimes de homicídio na via pública, em contexto de altercações, rixas ou por outros motivos fúteis”.Em relação às detenções por este crime, registou-se um aumento de 8%. Por outro lado, a aplicação da medida de coação de prisão preventiva diminuiu 7%. De um ano para o outro, o número de arguidos do sexo masculino aumentou 14%, enquanto o de suspeitos do sexo feminino diminuiu 38%. Ao mesmo tempo, os homens continuam a representar a maioria das vítimas de homicídio (67%).Participações de violações no valor mais alto em dez anosOs crimes de violação atingiram as cifras mais elevadas da última década, com um total de 578 participações em 2025. Este número representa mais 35 crimes face ao ano anterior, correspondendo a uma subida de 6,4%. Os homens continuam a ser a maior parte dos arguidos (97,9%) e as mulheres a maioria das vítimas.O perfil dos arguidos por violação corresponde, sobretudo, a homens com idades entre os 21 e os 30 anos e entre os 31 e os 40 anos. As vítimas são, em geral, mais jovens, situando-se maioritariamente entre os 21 e os 30 anos. Quanto ao contexto do crime, os agressores são principalmente pessoas próximas das vítimas: 38,9% são “conhecidos” e 12,9% familiares, o que perfaz mais de 50%. Em comparação com 2024, os maiores aumentos verificam-se precisamente nestes contextos - familiares (+3,5%) e conhecidos (+5,1%).À semelhança do que acontece nos crimes de violação, as mulheres continuam a ser a maioria das vítimas de violência doméstica (69%), sendo 78% dos denunciados do sexo masculino. Apesar de uma diminuição de 1,9% face ao ano anterior, foram registadas 29.644 participações. A maioria (85,5%) ocorre em contexto de relação conjugal ou equiparada.Regista-se um aumento no número de vítimas mais jovens, entre os 16 e os 24 anos (+1,8% face a 2024). O crescimento mais significativo, na ordem dos 9%, verifica-se entre mulheres adultas com mais de 25 anos.O contexto relacional predomina nestes casos: 34,2% correspondem a companheiros, 14,5% a ex-companheiros, 6,4% a namorados e 5,7% a ex-namorados, somando mais de 60% das denúncias. A violência no namoro registou um aumento de 1,3%.Este tema motivou declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que classificou a violência doméstica como “um crime de terror”, lamentando que, “apesar de ter havido uma diminuição”, continue a ser um crime com “muitas participações”.Em relação à criminalidade no geral a avaliação do Sistema de Segurança Interna (SSI) é de que “em 2025, o país permanece globalmente seguro, pese embora com indicadores que exigem atenção”. Já o líder do Governo manifestou alguma preocupação. “Temos razões para vislumbrar uma situação controlada em Portugal, para poder apresentar Portugal como um país seguro, mas também temos razões para ver sinais de preocupação em algumas tendências e para continuar a estreitar o trabalho de articulação e coordenação, que é desenvolvido aqui no sistema de segurança interna, com os dois grandes pilares”, declarou.Auxílio à imigração ilegalOutro crime com aumento foi o de auxílio à imigração ilegal, com 862 participações, o que representa uma subida de 251,3%. “Paralelamente ao aumento de investigações, denota-se um incremento do número de arguidos constituídos no âmbito destas tipologias, que reflete um acréscimo no auxílio à imigração ilegal (35%), no tráfico de pessoas (5%) e na entrada e permanência ilegal (25%)”, lê-se no RASI.Foram constituídas arguidas por auxílio à imigração ilegal um total de 186 pessoas, 48 mais face ao ano anterior. No crime de tráfico de seres humanos foram 45 arguidos, dois a mais que no período homólogo.No geral, em 2025 verificou-se um aumento da criminalidade geral de 3,1% e uma diminuição da criminalidade violenta e grave em 1,6%. As autoridades justificam este aumento “por um significativo aumento das tipologias de crime que representam investimento na capacidade operacional e na maior eficácia de deteção e prevenção de comportamento ilícitos”. O documento ainda refere que este tipo de crime, “tem como denominador comum a violência física ou psicológica e que causa forte sentimento de insegurança”. Os crimes violentos e graves mais participados foram o “roubo na via pública, o roubo por esticão, a resistência e coação sobre funcionário e a extorsão sexual”. Em conjunto, representam cerca de 70% do total deste tipo de criminalidade. Houve uma descida nos roubos a bancos ou outro estabelecimento de crédito (-50%), nos roubos em postos de abastecimento de combustível \u0007(-33,8%), nos roubos em transportes públicos (-18,5%) e nos roubos a residências (-15,5%).Mais de 365 mil crimes participadosO Relatório de Segurança Interna refere ainda que “a ligeira diminuição da criminalidade violenta e grave centra-se na diminuição do crime de roubo (-7,4% do que em 2024), que, nas suas diferentes formas, representa 61,6% da totalidade das ocorrências violentas e graves registadas”.No total, foram registadas 365.802 participações criminais, o que corresponde a um aumento de 3,1% face a 2024 (+10.924 participações). Na distribuição geográfica da criminalidade, destacam-se as subidas em Coimbra e em Leiria, ambas com incrementos superiores a 10%. Ainda de realçar os distritos de Lisboa e Porto, que registam subidas perto dos 4%, apesar de na criminalidade grave em ambos terem diminuído as participações, respetivamente em -3,4% e 8,4%. Relativamente às descidas, salientam-se a R.A. Açores (-8,8%) e Portalegre (-4,7%).amanda.lima@dn.pt.RASI: criminalidade violenta e grave participada diminui 1,6% em 2025.Crimes violentos e graves diminuíram 2,6% entre janeiro e novembro de 2025